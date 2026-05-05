gorizia ilaria sinicropi omaggia elena lipizer con martucci e chopin

A Gorizia, Ilaria Sinicropi rende omaggio a Elena Lipizer con un concerto che mette insieme le opere di Martucci e Chopin. Durante l’evento, verrà spiegato il significato storico del tributo dedicato alla figura di Lipizer. Le composizioni di Martucci verranno eseguite in dialogo con la poetica di Chopin, creando un percorso musicale che unisce due stili e due epoche, offrendo un’esperienza sonora ricca di sfumature.

? Cosa scoprirai Chi spiegherà il valore storico del tributo a Elena Lipizer?. Come dialogheranno le composizioni di Martucci con la poetica di Chopin?. Quali sono le tariffe riservate ai soci per l'evento di venerdì?. Perché questa rassegna è fondamentale per l'identità culturale di Gorizia?.? In Breve Antonio De Nicolo curerà l'intervento introduttivo al Kulturni Center Lojze Bratuž.. Il programma celebra il 170° anniversario della nascita di Giuseppe Martucci.. Biglietti al costo di 8,00 euro con riduzioni a 7,00 e 6,00 euro.. L'Associazione Culturale Maestro Rodolfo Lipizer promuove la quarantaseiesima edizione della rassegna.. Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Gorizia, omaggia Elena Lipizer: al Kulturni Center Bratuž il recital pianistico di Ilaria Sinicropi; Lipizer, venerdì la pianista Ilaria Sinicropi al Kulturni Center.