Cosa: Lo spettacolo teatrale Non sentire il male, dedicato alla figura di Eleonora Duse. Dove e Quando: Spazio Rossellini (Roma), martedì 5 maggio 2026 alle ore 21.00. Perché: Un’interpretazione intensa e fuori dagli schemi di Elena Bucci per celebrare la “Divina” oltre la retorica. Il teatro romano si prepara ad accogliere un tributo vibrante e necessario a una delle figure più iconiche della scena mondiale. All’interno della rassegna Spazio Solo, dedicata alla potenza del monologo e della presenza scenica individuale, lo Spazio Rossellini ospita Non sentire il male, un lavoro profondo scritto, diretto e interpretato da Elena Bucci. Non si...🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Elena Bucci omaggia Eleonora Duse allo Spazio Rossellini

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Cerco la sua forza e la sua libertà. Elena Bucci dà vita a Eleonora DuseCon ‘Rivoluzione Duse. Inno agli stregati’, Elena Bucci si misura con la Divina, Eleonora Duse, nel centenario della morte. Viaggia nel passato per incontrare in tutta la sua forza, attraverso lettere ... ilrestodelcarlino.it