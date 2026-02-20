google pixel 11 potrebbe ottenere un forte incremento della sicurezza hardware

Google Pixel 11 potrebbe migliorare la sicurezza hardware a causa di nuove indiscrezioni sul suo sistema. Secondo fonti non ufficiali, il telefono integrerà il chip Titan M3 insieme al processore Tensor G6. Questa combinazione potrebbe offrire una protezione più efficace contro attacchi informatici e tentativi di hacking. La notizia ha già suscitato l’interesse degli esperti di sicurezza, che attendono conferme ufficiali da parte di Google. La presentazione del nuovo modello si avvicina e molti sono curiosi di scoprire le novità.

nuove indiscrezioni sulla sicurezza dei telefoni google pixel indicano un possibile avanzamento significativo con l'abbinamento tra il Titan M3 e il Tensor G6. questa combinazione promette di innalzare la protezione dei dati biometrici, delle chiavi crittografiche e dell'avvio sicuro, segnando un passo avanti rispetto all'attuale Titan M2 presente fin dal 2021 nelle serie Pixel. l'architettura di sicurezza dei Pixel ha fatto leva sul Titan M2 per fornire una enclave sicura, custodire biometria e chiavi, validare il sistema operativo e proteggere lo storage fin dal primo accensione. si prevede che il prossimo modello possa includere un hardware ancora più robusto, capace di resistere a nuove tipologie di attacchi.

