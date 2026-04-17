Nel codice di Android 17 Beta 4 è stata individuata una nuova funzione associata alla prossima gamma di smartphone Google Pixel 11, denominata internamente “Pixel Glow”. Questa novità riguarda l’introduzione di notifiche luminose che si attivano con questa funzione, senza ulteriori dettagli tecnici o annunci ufficiali. La presenza di questa funzione suggerisce un possibile aggiornamento nelle modalità di notifica del dispositivo.

Nel codice di Android 17 Beta 4 è emersa una nuova funzione legata alla futura gamma Google Pixel 11, identificata con il nome in codice “Pixel Glow”. Si tratterebbe di un sistema di illuminazione posteriore pensato per offrire notifiche e back visivi senza la necessità di accendere lo schermo. Secondo quanto emerso dall’analisi della beta di Android riportata da fonti come 9to5Google, Pixel Glow sarebbe integrato nell’area dedicata al “Benessere digitale”. L’obiettivo sarebbe quello di ridurre la dipendenza dallo schermo, permettendo all’utente di restare aggiornato senza distrazioni continue. Tra le funzioni previste ci sarebbe anche la possibilità di riservare le notifiche luminose ai contatti preferiti, attivando il sistema solo quando lo smartphone è appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Google Pixel 11, in arrivo notifiche luminose con Pixel Glow

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