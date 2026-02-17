golf dp world tour di turno in kenya tanti azzurri al via

Il Dp World Tour torna in Kenya dopo una settimana di pausa, perché si svolge il Kenya Open dal 19 al 22 febbraio. La competizione si tiene a Nairobi, al Karen Country Club, e vede molti golfisti italiani pronti a scendere in campo.

Terminata la pausa di una settimana, il Dp World Tour torna in campo dal 19 al 22 febbraio per il Kenya Open, torneo che si disputerà nella capitale Nairobi sui fairway del karen country Club. L’evento, che mette in palio 2,7 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai, sarà il terzultimo dell’International Swing, stretch di gare iniziato lo scorso 15 gennaio con il Dubai Invitational. L’anno scorso si impose, con lo score totale di -18, il sudafricano Jacques Kruyswijk davanti al britannico John Parry (a -16) e al connazionale Deon Germishuys (a -13). Quest’anno, invece, i favoriti per la sortita keniana sono sicuramente lo scozzese Calum Hill, con 2 secondi posti nel 2026 (al Bahrain Championship e al Qatar Masters), i danesi Jacob Skov-Olesen e Niklas Norgaard, lo svedese Joakim Lagergren, 15esimo in Qatar, e i sudafricani Casey Jarvis, Daniel Van Tonder, Ryan Van Velzen e Zander Lombard. 🔗 Leggi su Oasport.it

