Dopo la pausa per il Masters, il Dp World Tour riprende le competizioni con il primo torneo in Cina. Alla manifestazione partecipano cinque giocatori italiani, pronti a riprendere il circuito internazionale. La competizione si svolge su un campo situato nel paese asiatico, con numerosi atleti provenienti da diverse nazioni. La ripresa del tour segna il ritorno alle gare ufficiali dopo la sospensione temporanea.

Terminata la pausa per il Masters, il Dp World Tour riprende il suo cammino da dove aveva interrotto. L’Asian Swing riparte, da giovedì 23 a domenica 26, con il secondo appuntamento cinese. A dare il bentornato ai golfisti del circuito europeo sarà il China Open, torneo che si disputerà a Shanghai, più precisamente al Shanghai Enhance Anting GC, e dove il montepremi previsto è di 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai. A difendere il titolo sarà il padrone di casa Ashun Wu, qui vincitore l’anno scorso del suo 5° titolo in carriera con lo score di -14 davanti a Jordan Smith e al tedesco Yannik Paul. Il campione in carica giocherà in partenza con il neozelandese Daniel Hillier e lo spagnolo Angel Ayora, due tra i favoriti insieme al cinese per questa settimana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, il Dp World Tour riparte dalla Cina. Cinque italiani in gara

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