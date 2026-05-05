Durante una partita tra le squadre Under 15, un gol è stato annullato a causa di un infortunio di un giocatore in attacco. Dopo la decisione dell’arbitro, i giovani calciatori hanno mostrato rispetto e solidarietà, reagendo in modo spontaneo. Gli attaccanti si sono fermati immediatamente e hanno aiutato l’avversario a rialzarsi, dimostrando un gesto di fair play che ha coinvolto anche gli altri compagni di squadra.

? Cosa scoprirai Come hanno reagito i giocatori dopo il gol convalidato dall'arbitro?. Cosa hanno deciso di fare gli attaccanti per aiutare l'avversario?. Perché la decisione collettiva dei ragazzi ha cambiato il punteggio?. Quali conseguenze ha avuto questo gesto sulla cultura del calcio locale?.? In Breve Vittoria finale dell'Alta Valsugana per 4-1 a Madrano.. Il gesto ha scatenato applausi spontanei tra gli spettatori a Madrano.. L'episodio coinvolge le squadre Under 15 dei Giovanissimi Provinciali.. La scelta dei giocatori ha neutralizzato polemiche nel calcio giovanile locale.. A Madrano, durante la sfida dei Giovanissimi Provinciali Under 15 tra Alta Valsugana e Comano Terme Fiavè, un gol irregolare è stato annullato dai ragazzi stessi attraverso un gesto di fair play senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gol annullato per un infortunio: il gesto di fair play degli Under 15

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