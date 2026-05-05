Godlike | l’alienazione digitale allo Spazio Diamante

Al debutto allo Spazio Diamante, “Godlike” è uno spettacolo teatrale che esplora le conseguenze di un rapporto disturbato tra l’individuo e il mondo digitale. La produzione si presenta come una riflessione sulla condizione umana nell’epoca digitale, attraverso tre narrazioni che approfondiscono le dinamiche di alienazione e connessione. La piece si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso i temi della tecnologia e della percezione di sé.

Cosa: Il debutto di Godlike, uno studio teatrale che indaga le derive del rapporto tra l’individuo e l’universo digitale attraverso tre narrazioni disturbanti. Dove e Quando: Presso la sala Black dello Spazio Diamante a Roma, nel quartiere Pigneto, giovedì 7 maggio 2026 alle ore 19:30. Perché: Per assistere a un’analisi lucida e spietata della psicologia delle masse nell’era degli algoritmi e dell’annullamento del senso critico. Il panorama culturale capitolino si arricchisce di un nuovo, stimolante appuntamento teatrale all’insegna della drammaturgia contemporanea. Giovedì 7 maggio 2026, il palcoscenico della sala Black dello Spazio Diamante accoglierà il debutto dell’atteso spettacolo Godlike.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Godlike: l’alienazione digitale allo Spazio Diamante Notizie correlate Godlike al Festival inDivenire Spazio DiamanteGodlike, con la regia di Clara Addari ed Edoardo D’Antonio, sarà in scena il 7 maggio, per la VII edizione del Festival inDivenire, presso lo Spazio... Jonis Bascir in "Beige" allo Spazio DiamanteJonis Bascir arriva a Spazio Diamante, dal 14 al 16 aprile, con lo spettacolo “Beige - l'importanza di essere diverso”.