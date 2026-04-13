Jonis Bascir in Beige allo Spazio Diamante

Dal 14 al 16 aprile, lo Spazio Diamante ospita lo spettacolo “Beige - l'importanza di essere diverso”, scritto e interpretato da Jonis Bascir. L’evento porta in scena un testo che affronta temi legati alla diversità e all’identità, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso l’interpretazione dell’attore e drammaturgo. La rappresentazione si svolge in un teatro dedicato alla scena contemporanea, con ingresso libero.

Jonis Bascir arriva a Spazio Diamante, dal 14 al 16 aprile, con lo spettacolo “Beige - l'importanza di essere diverso”.Un monologo frutto di tanti anni di riflessioni sulla sua diversità, un romano mulatto. Lo spettacolo raccoglie, in chiave umoristica e non, gli aneddoti e i paradossi del fatto.🔗 Leggi su Romatoday.it Changing the Sheets: l’amore liquido allo Spazio DiamanteCosa: Lo spettacolo teatrale Changing the Sheets di Harry Butler, diretto da Vincenzo Nemolato. Leggi anche: Istantanee di Donna: Claudia Campagnola allo Spazio Diamante