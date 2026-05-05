La pianista racconta come le lezioni di Alessandro Baricco le abbiano insegnato che amare significa anche salvarsi, e che mettere la persona amata in cima alle priorità rappresenta un gesto quotidiano. Dopo anni dedicati alla musica con grande impegno, ha deciso di riconsiderare l’importanza dell’amore nella vita, condividendo il suo punto di vista su un aspetto che ha acquisito consapevolezza nel tempo.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Che cosa ha scelto per celebrare questo traguardo? «Ho festeggiato questo piccolo giro di boa, che coincideva con la Pasqua e il giorno della rinascita, sul Nilo. Era un sogno da tanti anni: arrivare lì dove è nata la civiltà, nel luogo di una storia che ci parla ancora. Ne avevo parlato ad Alessandro e così lui ha voluto farmi una sorpresa: dal Cairo ad Assuan, all’Old Cataract, l’hotel dove Agatha Christie scrisse Assassinio sul Nilo, e poi in feluca dentro il letto di questo fiume incredibile. Volevamo regalarci una navigazione antica, un paesaggio bagnato di luce.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gloria Campaner: «Alessandro Baricco mi ha insegnato che amarsi è salvarsi. Io lo metto sempre al primo posto, ricordarsi di mettere la persona che ami nella luce di una priorità è già un piccolo rito»

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