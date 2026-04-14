Arisa ha condiviso alcuni dettagli della sua vita personale, spiegando che per lei una relazione ideale include la spontaneità e l'accettazione reciproca, anche nei momenti più semplici come indossare pigiami o mutande rotte. Ha anche espresso la sua posizione chiara sul tradimento, affermando che non lo tollera e che, in caso succedesse, allontanerebbe chi le ha fatto del male. La cantante si presenta come una persona sincera e diretta, pronta a parlare apertamente di emozioni e sentimenti.

Arisa è sincera, onesta. Racconta episodi e descrive sensazioni ed emozioni guardandoti negli occhi. Le interessa essere autentica. “ Manifestarmi, perché altrimenti che motivo avrei di essere artista. Voglio raccontare la vita cercando di indicare una strada. È quello che la musica ha fatto per me”. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con “Magica Favola” (“e ho avuto un bel riscontro dal pubblico”), l’artista torna con “Foto mosse”, ottavo disco in studio e il più cantautorale della carriera, in uscita venerdì 17 aprile. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con i Mamakass (Fabio Dalé e Carlo Frigerio) e autori come Giuseppe Anastasi, Dimartino, Galeffi, Dente e Andrea Bonomo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arisa: “La mia favola è una persona che ami le mutande rotte, mi veda in pigiama e dica: Wow, che bambola! Il tradimento non lo tollero, se accade ti taglio fuori”

“Il mio problema è che non riesco a fare l’amore se non sono innamorata… Io se limono una volta, ci sto un anno con quella persona”: così Arisa"Ho avuto una serie di uomini che un po' mi hanno portato alle stelle, poi dalla stella più alta mi hanno fatto cascare con il culo a terra", il...

“Ciò che mi rimprovero è di non essere mai riuscita a far innamorare davvero una persona di me”: Arisa si confessa tra le lacrime a “Canzonissima”Nella quarta puntata di Canzonissima, il varietà dedicato ai brani rimasti nell’ombra al Festival di Sanremo, il tema della serata avrebbe dovuto...

Arisa - Magica Favola (Versione Karaoke Academy Italia)

spoiler dal nuovo album di Arisa in uscità venerdì “PROMETTO DI ESSERMI FEDELE SEMPRE, PER SEMPRE” release party #FOTOMOSSE x.com

Al release party del nuovo album “Foto mosse”, in uscita venerdì 17 aprile, Arisa ha portato sul palco “Il tuo profumo” e per un attimo tutto si è fermato, lasciando spazio solo alla voce, all’emozione e a una presenza scenica che non ha bisogno di effetti per inc - facebook.com facebook