Due scuole italiane tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026 | Valditara celebra l’eccellenza

Due istituti scolastici italiane sono stati selezionati tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026. La premiazione si terrà a livello internazionale e rappresenta un riconoscimento per le attività e i progetti portati avanti dalle scuole nel corso dell’anno. L’annuncio è stato condiviso dal ministro dell’istruzione, che ha commentato l’evento come un risultato positivo per il sistema scolastico nazionale.

Il sistema scolastico dell'Italia si conferma all’avanguardia anche sulla scena internazionale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato con soddisfazione che due istituti italiani sono stati selezionati tra i 50 finalisti della prima edizione del Global Schools Prize 2026, il prestigioso riconoscimento promosso dalla Varkey Foundation che premia le scuole più innovative e di maggiore impatto educativo nel mondo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Innovazione a scuola e didattica del futuro: due scuole italiane in lizza per il Global Schools Prize 2026 della Varkey Foundation Le migliori scuole italiane: eccellenza e innovazione nelle istituzioni educative del nostro PaeseL’Italia, con la sua lunga tradizione culturale e accademica, vanta alcune delle scuole più rinomate e prestigiose d’Europa, che si distinguono per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Due scuole italiane fra i 50 finalisti del Global Schools Prize; Innovazione a scuola e didattica del futuro: due scuole italiane in lizza per il Global Schools Prize 2026 della Varkey Foundation; Global schools prize, è di Reggio una delle due scuole italiane finaliste; C’è un liceo di Reggio Calabria tra le 50 scuole migliori al mondo: si gioca un premio da 1 milione di dollari · LaC News24. Due scuole italiane tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026: Valditara celebra l’eccellenzaIl Majorana di Brindisi nella categoria Trasformazione tramite IA, il Volta di Reggio Calabria in Arte e Cultura. Il Ministro: Orgoglio nazionale, inviterò studenti e docenti al Ministero ... orizzontescuola.it Global Schools Prize, due scuole italiane in finale. C’è il Liceo Volta di Reggio CalabriaIl prestigioso riconoscimento internazionale premia le realtà educative più innovative: l'Istituto calabrese è tra i 50 selezionati su quasi 3.000 candidature ... corrieredellacalabria.it L'istituto Majorana di Brindisi in finale per il Global Schools Prize da 1 milione di dollari della Varkey Foundation È stato selezionato tra quasi 3.000 candidature provenienti da 113 paesi di tutto il mondo insieme al Liceo Scientifico Statale "Alessandro Volta" di - facebook.com facebook