Gli uomini più virili indossano gonne | The Rock sorprende al Met Gala 2026

Durante il Met Gala 2026, l’attore noto come The Rock ha fatto parlare per il suo look originale. Ha sfilato sul red carpet insieme alla moglie, indossando un frac nero in mohair e un papillon abbinato a una gonna a pieghe coordinata. Il suo outfit ha richiamato elementi della cultura polinesiana, distinguendosi tra le altre mise presenti alla manifestazione. La scelta ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Dwayne Johnson ha percorso il red carpet del Met Gala 2026 mano nella mano con sua moglie e indossando un outfit molto particolare che omaggiava la sua cultura polinesiana, infatti ha indossato un frac nero in mohair e un papillon abbinati a una gonna a pieghe coordinata. #DwayneJohnson, aka The Rock, arrives at the #MetGala2026 in a Scottish-inspired skirt, bringing a bold twist to his look. Video Courtesy: GhMekhojoX #Trending #FilmfareFashion pic.twitter.comHwkBbflhrg — Filmfare (@filmfare) May 5, 2026 Il look è stato realizzato su misura dallo stilista Thom Browne, che ha affermato che il frac presentava oltre 350 metri di nastri di seta plissettati a mano in una composizione che riprendeva uno scheletro, sul retro.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Gli uomini più virili indossano gonne”: The Rock sorprende al Met Gala 2026 Notizie correlate Le prime volte al Met Gala degli uomini più eleganti al mondo potevano andare meglioSulla regolamentazione ferrea del Met Gala esiste un’enciclopedia mediatica che non conosce interruzioni dal 1995, l'anno in cui Anna Wintour ne ha... Met Gala 2026, cosa dovrebbero (e non dovrebbero) indossare gli uominiAl Met Gala 2026, cosa indosserà A$AP Rocky? Quest'anno, le chiacchiere pre?Met su chi varcherà i gradini del Costume Institute del Metropolitan...