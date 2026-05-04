Il Met Gala, evento che da oltre vent'anni mette in mostra le tendenze della moda più sofisticata, ha visto anche la partecipazione di alcuni tra gli uomini considerati i più eleganti al mondo. Tuttavia, le prime esperienze di partecipazione di queste figure non sono risultate sempre all’altezza delle aspettative, tra regolamentazioni rigide e attese elevate. La gestione dell’evento, sotto la direzione di una figura chiave dal 1995, ha così scritto un capitolo importante nella storia dell’intrattenimento e della moda.

Sulla regolamentazione ferrea del Met Gala esiste un’enciclopedia mediatica che non conosce interruzioni dal 1995, l'anno in cui Anna Wintour ne ha assunto la guida riscrivendo la storia dell’ entertainment secondo un canovaccio indissolubilmente legato alla moda. Da allora, con una cadenza ormai circadiana, ogni primo lunedì di maggio ci ritroviamo a vivisezionare i look delle celebrity più influenti al mondo, cercando di decifrare quel confine sottile tra costume e couture, curiosando tra i per capire chi ha indossato cosa e, soprattutto, perché. «Il Met Gala non è una festa, è un’arma di distrazione di massa», ribadirebbe oggi Diana Vreeland osservando quella scalinata del Metropolitan Museum che ha diretto con piglio leggendario dal 1972 al 1989.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le prime volte al Met Gala degli uomini più eleganti al mondo potevano andare meglio

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