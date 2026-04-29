Gli studenti del Levi-Ponti in visita al reparto aeronavale della Finanza

Gli studenti del Levi-Ponti di Mirano hanno visitato il reparto aeronavale della guardia di finanza di Venezia, che ha aperto le porte della sezione aerea ai giovani. Durante l'uscita, hanno visto da vicino le attrezzature e i mezzi impiegati nel settore aeronavale, osservando le diverse componenti del reparto. L'iniziativa ha permesso agli studenti di conoscere più da vicino le attività e le strutture dell'unità.

Il reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Venezia ha aperto le porte della sezione aerea a una scolaresca del Levi-Ponti di Mirano, offrendo ai giovani visitatori un'immersione completa nell'universo del volo.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Dal banco di scuola al reparto: il Liceo Manzoni porta gli studenti nel cuore della sanitàIl percorso del Liceo Biomedico si rafforza con una giornata formativa all’AORN Sant’Anna e San Sebastiano tra teoria, pratica e incontro con i... Gli studenti del Carlo Levi visitano la Caserma dei carabinieri di RandazzoProseguono gli incontri inseriti nella campagna condotta dall’Arma dei carabinieri, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, volta... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Disegna la legalità, ecco i vincitori: premiazione a Casa Sanfilippo; Ad Agrigento la cerimonia di premiazione del concorso nazionale Disegna la Legalità; Disegna la legalità, ecco chi sono i vincitori del concorso promosso dalla Camera di commercio. Dopo i maturati del I.I.S. Levi-Ponti, continuano i successi degli studentiDopo i maturati del I.I.S. Levi-Ponti, continuano i successi degli studenti degli istituti superiori di Mirano che quest'anno, nonostante le difficoltà affrontate dagli allievi con la didattica a ... ilgazzettino.it È uscito il nuovo numero di #RivistaSavej “Storie di strade”! Una passeggiata per le strade piemontesi: dai luoghi di Primo Levi ai nomi delle vie di Torino, passando per i ponti più simbolici della nostra regione e arrivando agli innevati sentieri montani - facebook.com facebook