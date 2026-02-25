Stipendi da 400 euro e nessun plus Quella protesta che può bloccare nidi e materne di Roma

Il basso trattamento economico e l’assenza di incentivi hanno spinto i lavoratori di Roma Multiservizi a scioperare, bloccando le attività di molti nidi e materne della città. Questi dipendenti, che un tempo portavano le t-shirt con il logo aziendale, ora manifestano per ottenere salari dignitosi e condizioni più giuste. La protesta interessa decine di strutture e rischia di creare disagi nelle famiglie che usufruiscono dei servizi.

I dipendenti del servizio scolastico integrato di Risorse per Roma chiedono condizioni di lavoro e contrattuali migliori. I sindacati spingono per il contratto integrativo: “Servono stipendi dignitosi”. Aperto il confronto con il Campidoglio Li abbiamo conosciuti come oggi vestiti di bianco ma fino a due anni fa indossavano le t-shirt su cui era stampato il logo blu, bianco e celeste di Roma Multiservizi. Per lungo tempo hanno combattuto a suon di presidi e di proteste sotto le finestre del Campidoglio per chiedere l’internalizzazione del servizio scolastico integrato che per gli oltre duemila lavoratori dell’ex global service significava stabilità e certezze. 🔗 Leggi su Romatoday.it

