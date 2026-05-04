Ottant' anni sognando un Tredici | la schedina compie gli anni Sisal li festeggia così

Il primo a far. "12" fu Emilio Biasotti, un distinto signore milanese di origini romane. Tra i partecipanti, fu il solo ad azzeccare l'unico 2 delle partite in concorso, quello del Legnano a Novara. E vinse 426.826 lire, poco meno di 14.060 euro attuali. Accadde 80 anni fa. Il 5 maggio 1946 si disputarono le partite inserite nella prima schedina. Erano una dozzina, sarebbero diventate tredici nel gennaio del 1951. Intanto, furono trentamila a cercare di indovinare l'esito delle gare. Le schedine stampate furono circa cinque milioni. E quelle non utilizzate vennero distribuite ai barbieri di tutta Italia e poggiate sui bordi dei lavandini per pulire le lamette dei rasoi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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