Arezzo, 24 marzo 2026 – Ottant’anni di Acli in terra d’Arezzo. L’anniversario verrà celebrato con un convegno e con una mostra fotografica nel palazzo della Provincia di Arezzo che, alla presenza di dirigenti locali e nazionali, rappresenteranno un’occasione per ripercorrere il contributo portato dall’associazione al territorio, ai lavoratori e, in generale, alla comunità. I festeggiamenti, organizzati con i patrocini di Provincia e Comune di Arezzo, proporranno un programma di iniziative tra memoria e attualità, valorizzando il ruolo delle Acli come presidio di socialità, come cellula di partecipazione e formazione, e come punto di riferimento per lavoro, democrazia e pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Acli di Arezzo festeggiano gli ottant’anni dalla fondazione

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