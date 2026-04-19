Riti soldi e accuse pesanti | arrestato in Canton Ticino lo sciamano e guaritore di 67 anni

Un uomo di 67 anni, residente a Brissago nel Canton Ticino, è stato arrestato e si trova ora in custodia cautelare. L’arresto si inserisce in un’inchiesta riguardante la sua attività nel settore del benessere spirituale, con accertamenti su presunti riti, richieste di denaro e accuse di comportamenti illeciti. La vicenda ha suscitato attenzione locale, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Un uomo di 67 anni, residente a Brissago, nel Canton Ticino, si trova in custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta legata alla sua attività nel settore del benessere spirituale.A riferirlo è il quotidiano ticinese laRegione, secondo cui nei suoi confronti vengono ipotizzati diversi reati.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Ragazzo di 13 anni scomparso dal Canton Ticino: attenzione anche a ComoLa polizia cantonale ha diramato un appello per la scomparsa di Abouel Ela Simone Fars, nato il 3 novembre 2012, cittadino italiano, domiciliato a... Violento con la moglie per 14 anni: 7 anni di carcere e 10 di esilio dal Canton TicinoSette anni e un mese di carcere, dai quali andranno dedotti il carcere preventivo e quello di sicurezza già sofferti, oltre a dieci anni di...