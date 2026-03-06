Finanziamenti pubblici a privati Corte dei Conti accerta danni per 10 milioni in Puglia | due dipendenti regionali condannati nel Foggiano

La Corte dei Conti in Puglia ha rilevato danni per oltre 10 milioni di euro a seguito di finanziamenti pubblici concessi a soggetti privati. Due dipendenti regionali sono stati condannati nel Foggiano in relazione a questi atti. L’indagine ha portato all’accertamento di irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche destinate a enti privati.

Il dato è emerso oggi dalla relazione del presidente, Pasquale Daddabbo, nel corso della sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario contabile Danni erariali per oltre 10 milioni di euro. È quanto accertato dalla Corte dei Conti pugliesi, in merito ai finanziamenti pubblici erogati a soggetti privati. Il dato è emerso oggi dalla relazione del presidente, Pasquale Daddabbo, nel corso della sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario contabile. Un'altra sentenza, invece, ha riguardato la provincia di Lecce, dove una società e il suo amministratore sono stati condannati per un danno di circa 4 milioni di euro.