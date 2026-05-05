gli omicidi di lello capriati e filippo scavo e la guerra di mala a bari 14 tra arresti e fermi

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine hanno eseguito 14 provvedimenti tra arresti e fermi nel nord Barese. Le indagini riguardano due omicidi avvenuti a distanza di poche settimane: uno a Bari il primo aprile 2024 e l’altro a Bisceglie il 19 aprile. Le operazioni sono state condotte per fare luce sulle vicende che coinvolgono anche attività criminali legate alla malavita locale.

Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il primo aprile 2024 e di Filippo Scavo, il 43enne ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie, nel nord Barese. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue, avvenuti a Bari e a Bisceglie. Tra i destinatari delle misure c'è anche Dylan Capriati, di 22 anni, nipote di Lello. Il 22enne è in carcere in stato di fermo per l’omicidio di Filippo Scavo. Con lui altri due uomini sono stati fermati per il delitto Scavo.🔗 Leggi su Feedpress.me

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