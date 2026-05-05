Nel quartiere Dagomari è stato avviato un progetto dedicato alla crescita professionale degli infermieri, con l’obiettivo di incentivare tra i giovani la cultura della cura e dell’assistenza. L’iniziativa mira anche a favorire un orientamento verso le professioni sanitarie, offrendo opportunità di formazione e formazione pratica sul territorio. Il progetto coinvolge enti locali e istituti di formazione, con l’intento di rafforzare il settore sanitario nella zona.

Promuovere nei giovani la cultura della cura e dell’assistenza, favorire un orientamento consapevole e rafforzare il dialogo tra scuola e sanità: sono questi gli obiettivi del progetto Io ci sono realizzato all’ Istituto Dagomari, promosso in collaborazione con la scuola dal Dipartimento di assistenza infermieristica e ostetrica diretto da Paolo Zoppi e dalla Soc Assistenza infermieristica di Prato diretta ds Monica Chiti, insieme allo staff infermieristico composto da Patrizia Cini, Cristiana Rago, Nilde Michela Maraio, Alice Grieco, Giulia Melani e Giulia De Luca, protagonisti attivi nella realizzazione delle attività. L’iniziativa ha coinvolto tre classi terze dell’indirizzo Sas (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale), sviluppandosi in un percorso articolato in cinque incontri per ciascun gruppo, della durata di due ore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli infermieri crescono. Il progetto al Dagomari

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