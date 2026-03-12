Piccoli cittadini crescono | la Polizia porta nelle scuole il progetto Pretendiamo legalità

Ieri gli studenti dell'istituto comprensivo “Pascoli” di Riolo Terme hanno incontrato il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza all’interno del progetto “Pretendiamo legalità”. L’iniziativa mira a sensibilizzare bambini e ragazzi sui principi della legalità e si svolge nelle scuole della zona. La Polizia ha portato nelle aule attività e momenti di confronto con gli studenti.

Ai bambini e ai ragazzi gli agenti hanno ricordato l'importanza del rispetto delle regole in tutti gli ambiti della quotidianità come la famiglia, la scuola e lo sport Gli agenti per l'occasione hanno parlato agli studenti dell'importanza del rispetto delle regole in tutti gli ambiti della quotidianità come la famiglia, la scuola e lo sport. "La Polizia di Stato torna nelle scuole del comprensorio faentino con l’obiettivo di trasformare il concetto di legalità da obbligo normativo a valore civico condiviso", si legge in una nota. A concludere l'incontro con il personale di Polizia è stato anche l'arrivo di una volante messa a disposizione degli studenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Polizia porta il progetto "Pretendiamo legalità" nelle scuole
Gli agenti hanno affrontato con gli studenti tematiche di stretta attualità relative alla sicurezza on line e cyberbullismo, inclusione e parità,...

"PretenDiamo Legalità", al via la nona edizione del progetto-concorso per le scuole. Scadenza lavori il 28 marzo
Nel quadro delle iniziative promosse in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 25 novembre 2024 tra il Ministero dell'Istruzione e del...

