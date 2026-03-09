Encomi agli ' eroi del mare' | premiati 19 bagnini

Il Comune di Cellole ha premiato 19 bagnini che negli ultimi cinque anni hanno compiuto interventi di salvataggio sulle spiagge del litorale domizio. Gli operatori sono stati riconosciuti con un encomio per aver messo a rischio la propria vita nel soccorrere bagnanti in difficoltà. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, coinvolgendo gli agenti e le autorità locali.

Il Comune di Cellole ha consegnato un encomio ai bagnini che negli ultimi cinque anni hanno effettuato interventi di salvataggio mettendo a rischio la propria vita per salvarne altre, sulle spiagge del litorale domizio. La consegna delle onorificenze si è svolta nell'Aula Consiliare del comune di Cellole, alla presenza del sindaco Guido Di Leone, dell'assessore al Turismo Giuseppe Ponticelli e della Capitaneria di Porto. "I bagnini di Cellole sono veri eroi" - ha dichiarato il primo cittadino - hanno dimostrato coraggio e prontezza nel salvare vite umane, garantendo sicurezza e controllo sulle nostre spiagge. Siamo orgogliosi di riconoscerne il valore e di ringraziarli per il loro impegno". 🔗 Leggi su Casertanews.it

