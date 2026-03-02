Donna chiede un passaggio a Catania a un 80enne e gli ruba l' auto | caccia alla ladra

Una donna ha chiesto un passaggio a un uomo di 80 anni a Catania e, successivamente, gli ha rubato l’auto. La Polizia ha recuperato il veicolo e sta cercando di identificare la responsabile. L’auto è stata restituita al proprietario, mentre le indagini continuano per trovare la donna coinvolta.

È stato recuperato in tempi rapidi il veicolo sottratto a un 80enne catanese, vittima di una truffa e di un furto in strada. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Catania, dove una donna ha approfittato della generosità dell’uomo per impossessarsi della sua auto. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di restituire il mezzo al legittimo proprietario, mentre sono in corso le indagini per identificare la responsabile. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un 80enne catanese si trovava a bordo della propria auto. Una donna, apparentemente in difficoltà e con diverse buste della spesa tra le mani, lo ha fermato in strada. 🔗 Leggi su Virgilio.it

