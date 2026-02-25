Juventus Kalulu | Gli avversari vanno studiati per spingerli a fare quello che non sono abituati a fare…

Pierre Kalulu, come riportato da La Gazzetta dello Sport e Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a L’Équipe in seguito al 5-2 subito dai bianconeri a Istanbul. Il calciatore francese, all’apice della rosa per minuti spesi in campo, ha raccontato del periodo di estrema difficoltà che la squadra torinese sta affrontando, analizzando in particolare il recente episodio di San Siro. Kalulu, tra la questione social e gli obiettivi futuri. L’intervistatore francese ha posto l’accento sulla stagione non all’altezza della Vecchia Signora, con l’espulsione nel derby d’Italia al centro del momento di crisi della Juve: “È una stagione ricca, come è normale nei grandi club, ci sono grandi speranze e ci viene chiesto di essere sempre all’altezza. Poi in questo mestiere ci sono obiettivi e si vedrà a fine stagione”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Temi più discussi: Kalulu, Figc dice no alla grazia per il difensore della Juventus; Inter-Juventus oltre l'espulsione di Kalulu; Caso Bastoni-Kalulu: perché la prova TV non punirà il difensore dell'Inter (e non grazierà lo juventino); Sacchi: Le amnesie dell'Inter, le armi della Juve. Ma come sarebbe finita senza il rosso a Kalulu?.

