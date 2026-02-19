LDA e Aka 7even portano l’amore al Festival | Sanremo? Non lo vinceremo ma vogliamo fare bene e divertirci

LDA e Aka 7even partecipano a Sanremo 2026 portando un brano intitolato Poesie clandestine. La causa è il desiderio di condividere musica e momenti di spensieratezza sul palco. Entrambi vogliono esprimere emozioni sincere e creare un legame con il pubblico, senza puntare alla vittoria. L’attenzione si concentra sulla voglia di divertirsi e di mostrare il loro talento. La loro presenza si inserisce in un’edizione ricca di giovani artisti pronti a lasciare il segno.

Amicizia, amore, musica e creatività: questi sono gli ingredienti che LDA e AKA 7even portano a Sanremo 2026 dove presentano in gara il brano Poesie clandestine. LDA e AKA 7even raccontano con entusiasmo e passione la canzone che portano al Festival di Sanremo 2026 e ci fanno anche un po’ innamorare, visto che l’amore è al centro di Poesie clandestine, il brano ma anche l’album omonimo. LDA e AKA 7even, il ritorno a Sanremo. Per entrambi si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston ma questa volta lo affronteranno insieme, con più maturità. “L’emozione non è dimezzata, ma l’ansia sì”, racconta LDA. 🔗 Leggi su Dilei.it

