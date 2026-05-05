Gli attacchi non fermano la Flotilla

Il 4 maggio, alla libreria Rizzoli di Milano, Ignazio La Russa ha commentato gli attacchi alla Flotilla, definendoli manifestazioni strumentali e propagandistiche con basso rischio e alto ritorno mediatico. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e contestazioni pubbliche che coinvolgono l'organizzazione, senza che gli attacchi abbiano ancora fermato le sue attività.

Alla libreria Rizzoli di Milano, il 4 maggio, Ignazio La Russa ha trovato le parole. Per la Flotilla: «manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico». Per il sequestro in acque internazionali: «La fortuna» che ti permette di «gridare che sei stato torturato». Matteo Piantedosi ha sottoscritto «pienamente». Il ministro presentava il loro libro, Dalla parte delle divise. Nella Striscia di Gaza la produzione di pane è scesa del cinquanta per cento. I tagli a farina e diesel hanno ridotto la produzione da trecento a duecento tonnellate al giorno, ha dichiarato a The National Abdel Al Ajrami, dell’Associazione dei proprietari di panifici.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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