Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione Saranno donati gli organi

A Riccione, una giovane di 18 anni è deceduta dopo tre giorni di ricovero a causa delle ferite riportate in un incidente. La ragazza, rimasta in coma, è deceduta nella giornata di ieri. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La vittima era conosciuta tra amici e conoscenti per il suo carattere solare. Le autorità stanno svolgendo le verifiche necessarie sull’accaduto.

Riccione (Rimini), 4 maggio 2026 - Si è interrotta a 18 anni la vita di Chiara Bacchini. La riccionese che dalla sera di giovedì lottava per la vita nella terapia intensiva dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena è deceduta oggi dopo tre giorni di agonia per cui nulla sono serviti gli sforzi profusi dai sanitari della rianimazione cesenate. In mattinata la giovane neomaggiorenne era infatti entrata in stato di morte cerebrale e nel pomeriggio ne è stato dichiarato il decesso dopo la procedura di accertamento. Il tragico schianto dello scooter con un’auto a Riccione. Un epilogo tragico per un terribile incidente in cui Chiara era rimasta coinvolta nella notte tra giovedì e l’1 maggio, quando la 18enne riccionese viaggiava a bordo del proprio scooter lungo via Castrocaro, all’altezza dell’incrocio con via Monte Bianco, sempre a Riccione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. “Saranno donati gli organi” Notizie correlate San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. La famiglia dona gli organiSAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di... San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. Ora si procede per omicidio colposo ?La famiglia dona gli organiSAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La scoperta di Chiara morta, quei 23 minuti senza un alibi: l'incubo di Stasi; Verissimo: La tragedia di Crans-Montana: Nostra figlia Chiara, morta a soli 16 anni al Constellation Video; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale e colpita 12 volte: il movente del delitto di Garlasco; Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. È morta Cinzia Viglianti, instancabile volontaria della protezione civileÈ morta Cinzia Viglianti, instancabile volontaria della protezione civile. Viterbo - Aveva 63 anni - Il commosso ricordo della sindaca Chiara Frontini: Sempre pronta ad aiutare, ironica, di squadra, ... tusciaweb.eu Morta Chiara Dainotta: la città di Milazzo distrutta dalla perdita improvvisaLa morte di Chiara Dainotta, 27 anni, è una di quelle notizie che non si vorrebbero mai sapere. A comunicare la scomparsa è stato il portale Terminal Milazzo, che ha raccontato di una scomparsa improv ... alphabetcity.it Oltre ad Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, gli investigatori sentiranno come persone informate sui fatti le cugine e il fratello della vittima - facebook.com facebook ++Le sorelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, saranno sentite domani mattina alle ore 10 a Milano (caserma Montebello) come persone informate sui fatti. Mercoledì 6 maggio, oltre ad Andrea Sempio, sarà ascoltato a Pavia anche Marco Pogg x.com