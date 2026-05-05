Gli altri rivoluzionari | echi degli anni di piombo

Da ezrome.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cornice di un nuovo spettacolo teatrale, si presenta in prima nazionale un’opera che analizza senza filtri i Nuclei Armati Rivoluzionari, un gruppo armato attivo negli anni di piombo. Lo spettacolo si propone di ripercorrere quegli anni attraverso una rappresentazione che mira a ricostruire i fatti e le vicende legate a questa organizzazione, senza interpretazioni o giudizi, offrendo uno sguardo diretto su un periodo cruciale della storia italiana.

Cosa: Il debutto in prima nazionale dello spettacolo Gli altri rivoluzionari, un’indagine teatrale senza filtri sui Nuclei Armati Rivoluzionari. Dove e Quando: Al TeatroBasilica di Roma, il 6 e 7 maggio 2026 alle ore 21:00. Perché: Per assistere a un confronto generazionale scomodo che, attraverso le tecniche del teatro di figura, esplora le derive violente dell’estremismo politico italiano. Il palcoscenico capitolino si prepara ad accogliere una riflessione profonda e tagliente su una delle pagine più oscure e complesse della storia italiana recente. Il 6 e 7 maggio 2026, il TeatroBasilica di Roma ospiterà il debutto in prima nazionale di Gli altri rivoluzionari.🔗 Leggi su Ezrome.it

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