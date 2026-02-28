Montesacro ripristinata la targa dedicata alle vittime degli anni di piombo
A Montesacro è stata reinstallata la targa dedicata alle vittime degli anni di piombo nel giardino della stazione metro Conca d’Oro. La riposizione dell’elemento commemorativo avviene dopo un periodo di rimozione. La targa ora è di nuovo visibile ai passanti nel luogo pubblico. La decisione riguarda il ripristino di un simbolo di memoria nella zona.
E’ tornata a presidiare il giardino della stazione metro Conca d’Oro la targa dedicata alle vittime degli anni di piombo.La strage di via FaniInstallata nel marzo del 2023, aveva un valore particolare. La data dell’inaugurazione era stata scelta per commemorare un episodio avvenuto 45 anni prima. 🔗 Leggi su Romatoday.it
