TeatroBasilica Presenta 6 7 maggio 2026, ore 21:00 – prima nazionale GLI ALTRI RIVOLUZIONARI Un progetto di Valerio Bucci Con Valerio Bucci, Benedetta Margheriti, Veronica Toscanelli e Roberto Tufo Aiuto Regia Valeriano Solfiti Drammaturgia Agnese Desideri Supervisione artistica Andrea Cosentino Produzione Malalingua Teatro Collettivo Zeigarnik Progetto Collettivo under 35 Teatro Villa Pamphilj Al TeatroBasilica il 6 e 7 maggio 2026 alle ore 21.00, debutterà in prima nazionale GLI ALTRI RIVOLUZIONARI. Lo spettacolo prende le mosse dagli anni di piombo e dalla storia dei NAR — i Nuclei Armati Rivoluzionari — per costruire un confronto generazionale scomodo: non una ricostruzione documentaria, ma un confronto tra i giovani protagonisti sul palco e i giovani di allora che scelsero la lotta armata come risposta politica al mondo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Gli altri rivoluzionari al TeatroBasilica il 6 e 7 maggio

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Gli altri rivoluzionari arriva al TeatroBasilicaAl TeatroBasilica il 6 e 7 maggio 2026 alle ore 21.00 debutta in prima nazionale GLI ALTRI RIVOLUZIONARI, un progetto di Valerio Bucci, con Valerio Bucci, Benedetta Margheriti, Veronica Toscanelli e R ... corrierenazionale.it

Al TeatroBasilica è andato in scena l'esilarante "La Sparanoia" https://tinyurl.com/3fp8vm9t Foto e articolo Cristina Gallo - facebook.com facebook