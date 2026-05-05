A una settimana dalla conclusione di Belve 2026, la conduttrice torna in televisione con una nuova puntata di Belve Crime, prevista per stasera alle 21.20 su Rai 2. Oltre a lei, sono invitati a partecipare altri ospiti, tra cui Roberto Savi e Rina Bussone. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale del canale pubblico, con un focus su temi legati al crimine e alle storie di attualità.

A una settimana dalla fine di Belve 2026, Francesca Fagnani torna in prima serata alle 21.20 su Rai 2 con Belve Crime. In studio non ci saranno ospiti vip ma bensì colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera: i primi sono Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Prima delle interviste, la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. Fagnani: “C’è ancora tanto da fare contro il gender gap” X Leggi anche › Il caso Garlasco a “Belve Crime”, perché è saltata l’intervista a Stefania Cappa Belve Crime 2026 ospiti 5 maggio Rai 2, anticipazioni interviste a Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli altri ospiti sono Roberto Savi e Rina Bussone

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