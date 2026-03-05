Per la Giornata internazionale della donna il reading teatrale a San Giorgio delle Pertiche

Per la Giornata Internazionale della Donna 2026, si terrà un reading teatrale al cinema teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche domenica 8 marzo alle 17. Lo spettacolo si intitola “Forte mi batte ancora il tuo cuore - Federica, Lucia, Emma, Gloria - Vite che restano”. L’evento è rivolto al pubblico della zona e si svolge nel pomeriggio.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, va in scena "Forte mi batte ancora il tuo cuore - Federica, Lucia, Emma, Gloria - Vite che restano", al cinema teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche, domenica 8 marzo alle ore 17.30. Il progetto di reading-monologo teatrale, è proposto dall'Amministrazione comunale con il patrocinio della Provincia di Padova e in collaborazione con la parrocchia di San Giorgio delle Pertiche e l'Associazione Alla Sbarra.

Giornata Internazionale della Donna 2026: il programma delle iniziative in cittàIn occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026 in programma l’8 marzo, il Comune di Parma promuove una serie di iniziative dedicate alla...

Un foulard per la Giornata Internazionale della DonnaUn foulard celebrativo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra l’8 Marzo.

