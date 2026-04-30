Flotilla bloccata gli attivisti reggini scendono in piazza | inizia oggi la mobilitazione permanente

Da reggiotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Reggio Calabria si sono svolte manifestazioni pubbliche per protestare contro il blocco delle imbarcazioni di Global Sumud Flotilla. Le navi, che si trovavano in acque internazionali, sono state intercettate da navi militari identificate come israeliane pochi giorni prima della partenza. La mobilitazione è stata annunciata come permanente, con i partecipanti che hanno scelto di scendere in piazza per esprimere il loro dissenso.

Anche a Reggio protesta in piazza per il blocco delle imbarcazioni di Global Sumud Flotilla, che a pochi giorni dalla partenza sono state intercettate in acque internazionali da navi militari, identificatesi come israeliane. Alla notizia dello stop, che replica ciò che era avvenuto l'anno scorso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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