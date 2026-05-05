Giuseppe il bambino senza voce | un libro a tre voci per ricordare Di Matteo

È stato pubblicato un libro che ripercorre la storia di Giuseppe Di Matteo, un bambino vittima della mafia siciliana. La narrazione si sviluppa attraverso le voci del piccolo Giuseppe, del fratello Nicola e di un magistrato. Il testo si propone come uno strumento per ricordare la vicenda e mantenere viva la memoria di un bambino innocente. La pubblicazione si inserisce nel tentativo di preservare il ricordo di questa tragica vicenda.

Un libro a tre voci, quelle del piccolo Giuseppe Di Matteo, del fratello Nicola e del magistrato: è questa la forma narrativa data a un testo che vuole essere ricordo e carezza a una vittima innocente della mafia siciliana.Autori del libro sono il magistrato Fernando Asaro, oggi procuratore della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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