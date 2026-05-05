Dopo aver subito un intervento chirurgico, il presidente del Movimento 5 Stelle ha annunciato sui social di essere tornato a casa. Ha condiviso un messaggio per comunicare il suo stato di salute e tranquillizzare i sostenitori. L’intervento si è concluso con successo e attualmente si trova sotto osservazione a domicilio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle ragioni dell’operazione o sui tempi di recupero.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio dopo l’operazione. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha comunicato sui social di essere rientrato a casa dopo l’intervento chirurgico, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. Nel suo messaggio ha voluto sottolineare che l’operazione è andata perfettamente e che le sue condizioni sono buone, spiegando che ora dovrà soltanto recuperare completamente le energie dopo alcuni giorni di pausa. Non è mancato un ringraziamento sentito a tutto il personale sanitario per l’assistenza attenta e professionale ricevuta. Il ritorno all’attività politica. Nonostante la convalescenza, Conte ha già ripreso a seguire le attività politiche.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giuseppe Conte torna a casa dopo l’intervento: il suo messaggio

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