Il leader del Movimento 5 Stelle ha comunicato che l’intervento chirurgico è stato completato con successo e che ora si trova in fase di recupero. Ha aggiunto che bisogna attendere il tempo necessario per riprendersi completamente. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle procedure eseguite o sulle condizioni di salute è stato fornito. La comunicazione è arrivata tramite i canali ufficiali del partito.

Dopo circa una settimana Giuseppe Conte è tornato a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora ha bisogno di rimettersi in forma. Nel post dove annuncia che l’intervento è andato bene, ringrazia il personale medico e sanitario. Neanche in questo nuovo messaggio chiarisce ca quale intervento sia stato sottoposto, anzi riprende immediatamente in mano i lavori per organizzare le due giornate di Nova del 16 e 17 maggio. Giuseppe Conte torna a casa Giuseppe Conte è tornato online dopo circa una settimana dall’intervento che lo ha allontanato dalla scena politica. Ha scritto attraverso i propri canali social di essere tornato a casa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Conte rivela che l'intervento chirurgico "è andato bene, ora c'è da rimettersi in forma"

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Forza presidente Giuseppe Conte. L’aspettiamo presto! - facebook.com facebook

Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa. x.com