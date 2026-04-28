Giuseppe Conte annulla gli incontri | intervento chirurgico imminente

Il leader del Movimento 5 Stelle ha deciso di annullare tutti gli incontri programmati in diverse città italiane a causa di un intervento chirurgico imminente. Con un breve messaggio, ha comunicato che si prenderà del tempo per l’operazione e che tornerà presto con rinnovata passione. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle modalità o i tempi di recupero.

Il leader del M5S sospende gli appuntamenti in tutta Italia: “Tornerò presto con rinnovata passione”. Giuseppe Conte annulla i suoi impegni pubblici per un intervento chirurgico. È lo stesso leader del Movimento 5 Stelle ad annunciarlo attraverso un messaggio pubblicato sui social, spiegando di dover sospendere temporaneamente le attività previste nei prossimi giorni. Nel suo intervento, Conte ha chiarito che si tratta di una pausa necessaria per motivi di salute, assicurando però che si tratta di uno stop momentaneo. “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni. purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico”, ha scritto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giuseppe Conte annulla gli incontri: intervento chirurgico imminente Notizie correlate Conte annulla gli appuntamenti, 'devo sottopormi a un intervento chirurgico'"Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Giuseppe Conte ferma il tour: intervento chirurgico, salta l’appuntamento a BollateIn un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta… Per la febbre nei bambini, al Policlinico di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: M5S, Conte annulla gli appuntamenti: Devo sottopormi a un intervento chirurgico; Conte annulla gli appuntamenti: Devo sottopormi a un intervento chirurgico; Conte spinge le primarie, ma si ferma qualche giorno: 'Devo sottopormi a un intervento chirurgico'; M5S, Conte: Mi devo operare. Il leader si ferma. Giuseppe Conte annulla tutti gli impegni: Devo sottopormi a un intervento chirurgico. La politica si stringe attorno al leader del M5sIl messaggio di pronta guarigione di Meloni: I miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa ... affaritaliani.it Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti! Cosa succede: la notizia ufficialeL'attuale scenario politico italiano si trova a vivere un momento di improvviso rallentamento a causa di una notizia che ha colpito i vertici del Movimento 5 ... thesocialpost.it Auguri di pronta guarigione a Giuseppe Conte. Spero possa ritornare presto nell’agone della politica. - facebook.com facebook Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa. x.com