Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale dall’ospedale: Giuseppe Conte è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La notizia si aggiunge alle notizie che circolavano negli ultimi giorni, quando si era diffusa la voce di un suo ricovero. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull’intervento o sulle condizioni di salute. La famiglia del politico ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Gli ultimi giorni sono stati segnati da apprensione attorno a Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato infatti costretto a un ricovero ospedaliero d’urgenza dopo l’insorgere di un problema di salute che ha richiesto un rapido inquadramento clinico e, in tempi stretti, un intervento chirurgico. Durante la degenza, durata circa una settimana, Conte ha sospeso gli impegni pubblici e l’attività politica ordinaria. L’assenza dell’ex presidente del Consiglio dalla scena, unita alla riservatezza del suo staff, ha inevitabilmente acceso l’attenzione mediatica e il dibattito nel contesto politico. Con il passare dei giorni, l’attenzione si è concentrata sull’esito dell’operazione e sui tempi di recupero.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giuseppe Conte operato, la notizia ufficiale dall’ospedale è appena arrivata

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Forza presidente Giuseppe Conte. L’aspettiamo presto! - facebook.com facebook

Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa. x.com