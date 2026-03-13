Stadio Roma l’ora della verità | il Campidoglio vota il sì definitivo

Oggi il Campidoglio ha approvato definitivamente il progetto per lo Stadio della Roma a Pietralata, segnando il passo finale di un iter burocratico lungo e complesso. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e deliberazioni, portando a una svolta concreta per il futuro dell’impianto sportivo nella zona. La delibera rappresenta il momento conclusivo di un percorso amministrativo avviato da tempo.

Il percorso burocratico per lo Stadio della Roma a Pietralata raggiunge oggi il suo traguardo più significativo a livello comunale. A partire dalle ore 10:00, l’Assemblea Capitolina è chiamata a votare la conferma definitiva del pubblico interesse, atto conclusivo della competenza di Roma Capitale che permetterà al dossier di passare ufficialmente alla Regione Lazio per la fase della Conferenza dei Servizi decisoria. L’iter, accelerato sensibilmente dalla proprietà Friedkin con la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica a ridosso di Natale, ha superato con successo il vaglio della Giunta e il setaccio di ben sei commissioni consiliari (Patrimonio, Lavori Pubblici, Sport, Urbanistica, Ambiente e Mobilità). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

