Movida in via Pacini passa mozione del centrodestra con il sì della giunta ma il Pd vota contro

In consiglio comunale, la maggioranza di centrosinistra ha votato contro un ordine del giorno sulla movida in via Pacini, zona Politecnico, mentre la mozione del centrodestra è passata con il sì della giunta. La proposta riguarda le attività legate alla movida in quella via, e il voto si è svolto con la partecipazione dei consiglieri presenti. La discussione si è concentrata sulla regolamentazione di questa zona.

Parere favorevole della giunta al testo che chiede di intervenire sulla movida in via Pacini, diventata eccessiva per i residenti. Il Pd si oppone ma esce sconfitto, la mozione passa Maggioranza di centrosinistra sconfitta in consiglio comunale su un ordine del giorno sulla movida in via Pacini, zona Politecnico. È successo durante la seduta di giovedì 5 marzo. Nonostante le firme bipartisan (Marco Cagnolati di Fratelli d'Italia e Gianmaria Radice di Italia Viva) e il parere favorevole della giunta dopo una revisione concordata del testo, il Partito democratico si è opposto ma, alla fine, è andato 'sotto': l'ordine del giorno è stato approvato con 15 favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti (tutti del Pd).