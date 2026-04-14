Van Aert scombussola il ranking UCI Ciccone e Scaroni guadagnano L’Italia prova a rimontare Pogacar padrone

Van Aert ha modificato la posizione nel ranking UCI, mentre Ciccone e Scaroni sono riusciti a salire di qualche gradino. L’Italia cerca di risalire in classifica, con Pogacar sempre in testa. Giulio Ciccone, che non ha partecipato alla Parigi-Roubaix 2026, si sta concentrando sulla preparazione per l’Amstel Gold Race, che si terrà domenica 12 aprile.

Giulio Ciccone non ha corso la Parigi-Roubaix 2026 e si sta preparando per essere protagonista alla Amstel Gold Race in programma domenica 12 aprile, intanto è riuscito a guadagnare una posizione nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’alfiere della Lidl-Trek occupa ora la 13ma posizione e risulta il migliore italiano in graduatoria, l’altro azzurro in top-20 è Christian Scaroni, che ha scalato una piazza e si trova 18mo. Hanno invece perso terreno Giulio Pellizzari (-1, 26mo), Antonio Tiberi (-1, 43mo), Jonathan Milan (-2, 46mo) e Simone Velasco (-8, 67mo), che si trova così alle spalle di Matteo Trentin (66mo, stabile).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Van Aert scombussola il ranking UCI, Ciccone e Scaroni guadagnano. L’Italia prova a rimontare, Pogacar padrone L’Italia scivola nel ranking UCI: Pogacar lancia il sorpasso sul podio. Pellizzari cresce, Ciccone al topL’Italia ha perso due posizioni nel ranking UCI per Nazioni, la graduatoria stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Filippo Ganna firma la grande rimonta nel ranking UCI. Italia resta sesta, un nuovo italiano in top-20. Pogacar padroneL’Italia resta al sesto posto nel ranking UCI per Nazioni, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Wout van Aert meritava davvero di vincere la Roubaix dopo tutta la sfortuna che ha avuto nella sua carriera. È un vero eroe per tutta una generazione di corridori. Tadej Pogacar - facebook.com facebook Il #ciclismo non può essere solo una gara a chi mena più forte sui pedali. Il ciclismo è tattica, gestione del momento, lucidità immersi nell’acido lattico. Grazie a Van Aert e alla Roubaix per avercelo ricordato. E a @evicennati e @biciPRO1 per questo x.com