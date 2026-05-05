Il governo ha annunciato un nuovo stanziamento di 20 milioni di euro destinati al settore cinematografico. Questa cifra si aggiunge alle risorse precedentemente allocate e porta il totale disponibile per il 2026 a 626 milioni di euro. La decisione è stata comunicata in un contesto di investimenti per supportare l'industria del cinema nel prossimo anno.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è intervenuto al Quirinale all’incontro del presidente della Repubblica con candidati e premiati ai David di Donatello. Al centro del suo intervento, il tema del lavoro nel cinema e il sostegno pubblico al settore. Per questo, ha aggiunto, “abbiamo appena stanziato altri 20 milioni di euro per il Fondo Cinema e Audiovisivo, che si aggiungono alle risorse già ripartite per il 2026 e che portano la dotazione a 626 milioni”. Nel suo intervento, Giuli ha rivolto un appello alle forze politiche sulla riforma del sistema audiovisivo nazionale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Giuli: “stanziati altri 20 milioni di euro per il cinema”

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