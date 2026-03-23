Cinema De Laurentiis contro il ministro Giuli | 650 milioni di finanziamenti ai macellai del cinema

Il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis si schiera apertamente contro il ministro della Cultura Alessandro Giuli, accusandolo di non saper gestire i 650 milioni di finanziamenti De Laurentiis non le manda a dire e si rivolge direttamente al ministro Giuli, affermando che“La scuola di seduzione andrebbe fatta a lui”,citando il titolo del film che presenta. Chiede un confronto diretto in risposta alle sue dichiarazioni,per rispetto del mondo del cinema tutto. De Laurentiis ci va giù pesante, affermando che se si hanno in mano 650 milioni di finanziamenti senza sapere come dividerli nel modo giusto, è meglio non fare il ministro.Accusa Giuli di aver diviso questi finanziamenti tra“macellai”del cinema,senza tenere conto di chi in questo campo fa grandi numeri o del parere del pubblico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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