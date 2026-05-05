Durante una presentazione, un rappresentante ha criticato la decisione di non assegnare finanziamenti pubblici a un docufilm dedicato a un ricercato ricercatore scomparso. Ha sottolineato che, sebbene altri progetti abbiano ricevuto sostegni simili, questa produzione non è stata inclusa. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione pubblica, senza ulteriori dettagli sui motivi della mancata assegnazione.

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 "Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm 'Tutto il male del mondo', dedicato a Giulio Regeni, alla cui memoria vanno il mio pensiero accorato e la promessa, già in parte mantenuta, di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso, invece, l'opacità e l'imperizia.", così il minstro della Cultura Alessandro Giuli durante il suo intervento alla cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David di Donatello 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev🔗 Leggi su Iltempo.it

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Giuli a presentazione David: Grave errore non dare i finanziamenti pubblici al docufilm su Regeni

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