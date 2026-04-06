Regeni interrogazione Pd su esclusione docufilm da finanziamenti pubblici

Da ildenaro.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo del Partito Democratico alla Camera ha presentato un’interrogazione al Ministro della Cultura per chiedere spiegazioni sul motivo per cui un documentario dedicato a Giulio Regeni non abbia ricevuto finanziamenti pubblici. La richiesta mira a chiarire i criteri e le motivazioni dietro la decisione di escludere il progetto dai contributi finanziari statali. La questione riguarda quindi la distribuzione di fondi destinati alla produzione culturale e documentaristica.

Roma, 6 apr. (askanews) – “Il Gruppo del Partito Democratico della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per chiarire per quali ragioni il documentario su Giulio Regeni non abbia ottenuto i finanziamenti pubblici”. Lo annuncia la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga che sottolinea come l’interrogazione porti la prima firma della segretaria Elly Schlein, la sua e quella dei componenti della commissione cultura a partire dalla capogruppo Irene Manzi. “Siamo davanti a un fatto che deve essere chiarito – sottolineano le democratiche e i democratici – parliamo di un’opera di evidente valore civile e culturale, eppure esclusa dal sostegno pubblico senza motivazioni convincenti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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