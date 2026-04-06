Regeni interrogazione Pd su esclusione docufilm da finanziamenti pubblici

Il Gruppo del Partito Democratico alla Camera ha presentato un’interrogazione al Ministro della Cultura per chiedere spiegazioni sul motivo per cui un documentario dedicato a Giulio Regeni non abbia ricevuto finanziamenti pubblici. La richiesta mira a chiarire i criteri e le motivazioni dietro la decisione di escludere il progetto dai contributi finanziari statali. La questione riguarda quindi la distribuzione di fondi destinati alla produzione culturale e documentaristica.

Roma, 6 apr. (askanews) – “Il Gruppo del Partito Democratico della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per chiarire per quali ragioni il documentario su Giulio Regeni non abbia ottenuto i finanziamenti pubblici”. Lo annuncia la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga che sottolinea come l’interrogazione porti la prima firma della segretaria Elly Schlein, la sua e quella dei componenti della commissione cultura a partire dalla capogruppo Irene Manzi. “Siamo davanti a un fatto che deve essere chiarito – sottolineano le democratiche e i democratici – parliamo di un’opera di evidente valore civile e culturale, eppure esclusa dal sostegno pubblico senza motivazioni convincenti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Regeni, la madre alla proiezione del docufilm su Giulio: "Lui lo avrebbe approvato"Un lungo applauso ha accolto Paola Deffendi e Claudio Regeni alla Casa del Cinema Anteo di Milano per la proiezione speciale del docufilm “Giulio... Il docufilm su Giulio Regeni e Hamnet (Shakespeare): due anteprime tra i nuovi titoli in salaSono usciti quasi tutti il 29 gennaio questi nuovi film al cinema: ‘La scomparsa di Josef Mengele’ sull’infinita fuga di un nazista; ‘Le cose non... Regeni, interrogazione Pd su esclusione docufilm da finanziamenti pubbliciRoma, 6 apr. (askanews) - 'Il Gruppo del Partito Democratico della Camera ha depositato un'interrogazione parlamentare al Ministro della ... notizie.tiscali.it Magi: Gravissimo il mancato finanziamento al docufilm su Regeni, interrogazione urgente a GiuliUn’interrogazione urgente al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per il mancato finanziamento del docufilm sula vicenda di Giulio Regeni. Ad annunciarlo è il segretario di + Europa Riccardo Magi ... repubblica.it