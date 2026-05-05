Giugliano commissione Diritti Umani del Senato in visita al campo rom di via Carrafiello

Una delegazione della Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani del Senato, accompagnata dall’Associazione 21 luglio, ha visitato oggi il campo rom di via Carrafiello a Giugliano, considerato il più grande della zona. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure e senza dichiarazioni ufficiali al termine dell'incontro. La delegazione ha osservato le condizioni della baraccopoli e ha percorso le aree di insediamento.

La baraccopoli di via Carrafiello, situata nel Comune di Giugliano in Campania, con i suoi 545 abitanti rappresenta il più grande insediamento monoetnico italiano. La condizione dell’insediamento è fortemente critica: manca l’energia elettrica, inesistente l’impianto fognario, l’approvvigionamento idrico garantito solo da due fontane. Le abitazioni sono rappresentate da baracche o tende e le famiglie vivono in condizioni particolarmente deprivate e sotto il rischio costante di uno sgombero forzato. La baraccopoli, collocata nel cuore della cosiddetta “terra dei fuochi” è a forte rischio di inquinamento ambientale con conseguenze gravi per la salute degli abitanti, di cui il 55% è rappresentato da minori.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, commissione Diritti Umani del Senato in visita al campo rom di via Carrafiello Notizie correlate Campo rom via Carrafiello, piano per l’uscita dall’insediamentoE' terminata la prima fase di lavoro dell'associazione 21 luglio sul campo rom di via Carrafiello a Giugliano. Incendio nel campo rom di Giugliano, arrestato un 23enneTempo di lettura: 3 minutiUn brigadiere dell’Arma dei Carabinieri sta percorrendo la strada statale 7 quater. Panoramica sull’argomento Diritti umani, Buonajuto alla conferenza del Geneve Human Rights Hub all’Università Alma Mater di BolognaBologna, 23 Aprile – Il consigliere regionale della Campania e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali, Ciro Buonajuto, ha partecipato oggi all’incontro internazionale Local and Regio ... sciscianonotizie.it Unicef, la presidente della Commissione Diritti Umani con la bambola PigottaLa presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Stefania Pucciarelli celebra la Giornata internazionale dei Diritti Umani promuovendo l'evento Pigotta, ... ansa.it