È stato presentato un piano per l’uscita dall’insediamento del campo rom in via Carrafiello. L’obiettivo è analizzare la situazione dell’accampamento, le condizioni di vita degli abitanti e le esigenze delle famiglie coinvolte. Lo studio comprende una valutazione delle risorse disponibili e le possibili strategie per favorire la fuoriuscita dall’insediamento, con l’intento di trovare soluzioni pratiche e sostenibili per le persone che vi abitano.

E' terminata la prima fase di lavoro dell'associazione 21 luglio sul campo rom di via Carrafiello a Giugliano. Uno studio approfondito sull'accampamento, sui suoi abitanti, sulle loro necessità e la ricerca di soluzioni utili all'uscita dal campo per le famiglie. L'associazione ha censito 545 rom di cui 316 minori, ha tenuto 9 incontri su temi quali il diritto all'alloggio, tutela della salute o l'accesso alla formazione e al lavoro con esperti ma anche con gli stessi abitanti del campo. L'associazione ha stilato un piano, presentato la scorsa settimana al comune, con tutte le azioni da svolgere e i costi per consentire ai rom di uscire dal campo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Campo rom via Carrafiello, piano per l’uscita dall’insediamento

Campo rom via Carrafiello, piano dell'associazione 21 luglio per l'uscita dall'insediamento

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