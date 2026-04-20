Campo rom via Carrafiello piano per l’uscita dall’insediamento

Da teleclubitalia.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato un piano per l’uscita dall’insediamento del campo rom in via Carrafiello. L’obiettivo è analizzare la situazione dell’accampamento, le condizioni di vita degli abitanti e le esigenze delle famiglie coinvolte. Lo studio comprende una valutazione delle risorse disponibili e le possibili strategie per favorire la fuoriuscita dall’insediamento, con l’intento di trovare soluzioni pratiche e sostenibili per le persone che vi abitano.

E' terminata la prima fase di lavoro dell'associazione 21 luglio sul campo rom di via Carrafiello a Giugliano. Uno studio approfondito sull'accampamento, sui suoi abitanti, sulle loro necessità e la ricerca di soluzioni utili all'uscita dal campo per le famiglie. L'associazione ha censito 545 rom di cui 316 minori, ha tenuto 9 incontri su temi quali il diritto all'alloggio, tutela della salute o l'accesso alla formazione e al lavoro con esperti ma anche con gli stessi abitanti del campo. L'associazione ha stilato un piano, presentato la scorsa settimana al comune, con tutte le azioni da svolgere e i costi per consentire ai rom di uscire dal campo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Campo rom via Carrafiello, piano per l’uscita dall’insediamento

Campo rom via Carrafiello, piano dell'associazione 21 luglio per l'uscita dall'insediamento

Video Campo rom via Carrafiello, piano dell'associazione 21 luglio per l'uscita dall'insediamento

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