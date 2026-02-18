Giugliano arriva svolta per via Santa Caterina | approvato progetto esecutivo da 23 milioni di euro
A Giugliano, il progetto da 23 milioni di euro per riaprire via Santa Caterina si muove grazie all’approvazione del Comune. La strada, chiusa da otto anni, sta per tornare transitabile. La Giunta ha dato il via libera al piano esecutivo del primo lotto, che prevede il rifacimento del collettore fognario. Ora si aspetta di avviare i lavori per restituire la via ai residenti e ai pendolari.
Via Santa Caterina da Siena verso la riapertura dopo otto anni di chiusura. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del Lotto 1 per il rifacimento del collettore fognario, per un importo complessivo di 18.275.290,24 euro. La strada è interdetta al traffico veicolare e pedonale dal 2018, a seguito del crollo causato dal cedimento della condotta fognaria. Da allora residenti e attività commerciali hanno subito disagi continui. «Via Santa Caterina non è una strada qualunque. È una ferita aperta dal 2018. Oggi compiamo un passo decisivo per risolvere finalmente la questione», dichiara il sindaco Diego D’Alterio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
